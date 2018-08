Inter, Spalletti: "Spariti dopo il gol granata. Ci sono troppe pressioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-2 arrivato contro il Torino, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo preso un gol inaspettato, ci siamo fatti cogliere di sorpresa e si sa che nel calcio basta un episodio, è cambiata la psicologia della gara, lo spirito della partita, quando prendi gol rimani sorpreso, ma siamo rimasti sul gol per 10 minuti buttando via un risultato importante".

Meriti del Torino o demeriti dell'Inter?

"Abbiamo preso quei 15 minuti di difficoltà, delle decisioni in cui si poteva far meglio, abbiamo concesso la possibilità di farci di rimontare".

Ora il distacco è già di 5 punti?

"Voi potete dire qualsiasi cosa, ora i numeri dicono così, bisogna recuperare terreno velocemente ma bisogna partire da quello che succede in campo".

La cosa che l'ha fatta arrabbiare?

"Ci sono tutte queste pressioni da dover sopperire, ti dicono che devi vincere il campionato, ci si lascia coinvolgere da questo tipo di discorso, senza andarci a trovare i comportamenti i corretti per essere una squadra che lotta per i primi posti della classifica. Noi siamo da primi posti, ma dobbiamo fare le cose per bene, caricarci di responsabilità, senza concedere nulla".