Inter, Spalletti: "Stasera in campo senza fare calcoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni della 'Rai' a poche ore dal fischio d'inizio del match contro il Barcellona valido per la terza giornata di Champions League: "Meglio non fare calcoli, se al Barcellona dai campo e lo fai giocare nella tua metà campo ha troppe qualità per poi entrare dentro l'area, un settore pericolosissimo da difendere. Basta un minimo errore, e loro possono sfruttare diverse situazioni".