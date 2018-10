Inter, Spalletti: "Steven Zhang presidente? Per Suning parla la storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ai microfoni di 'Sport Mediaset' ha parlato a poche ore dalla sfida contro la Lazio che chiuderà la decima giornata di Serie A: "Noi siamo un po' vaccinati a queste situazioni, andremo a ad affrontare la partita come noi la vogliamo fare, come noi la vogliamo poi stendere sul campo", ha detto Spalletti che ha commentato la nomina di Steven Zhang come nuovo Presidente. "Per la famiglia Zhang - prosegue - parla la storia che hanno alle spalle, la garanzia di quella che sarà l'Inter in futuro e la lucidità che fanno vedere nell'essere persone del business".