Inter, Spalletti: "Stimo Giampaolo, ha un calcio sempre propositivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: "Lo stimo molto. Allenatore moderno e persona squisita che forse ci ha messo troppo a raggiungere certi livelli. Ha uno staff di primo livello perché riesce a condizionare tutti con la visione del suo calcio. E' uno che è sempre propositivo, la squadra costruisce dal basso e gioca sulle reazioni dell'avversario. E' pronta a giocare in qualsiasi modo ma vuole costruire in ogni modo, perché il rombo di centrocampo crea densità ma se poi i calciatori giocano con pulizia diventa un problema per gli avversari. Completano questa qualità con una grande persona come Walter Sabatini, che mi farebbe enorme piacere di trovare al campo. Mi dicono debba completare alcune cure, ma sarei felicissimo di riabbracciarlo. Insieme lui e Giampaolo sono temibilissimi. Sarà un piacere ritrovarlo e riabbracciarlo".