Inter, Spalletti su Handanovic: "Ha le qualità per essere capitano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato del neo capitano Samir Handanovic nella conferenza post Rapid Vienna: “Io l'ho visto bene ma l'avevo già visto bene altre volte in queste vesti. Lui lo conosciamo tutti per il suo equilibrio, la sua professionalità e la sua serietà. Attraverso i comportamenti, oltre che le parole, ti sa trasferire queste caratteristiche. Riesce a parlare coi compagni, sa farsi apprezzare all'interno dello spogliatoio... Sono caratteristiche che ha e che per certi versi aveva anche Mauro. E' un calciatore esperto, che ha vissuto tante situazioni, per questo ha qualche possibilità in più di Mauro”.