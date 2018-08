Inter, Spalletti su Icardi: "Deve far gol, per la squadra e per la classifica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quanto attende, Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, i gol di Mauro Icardi? Risponde lo stesso tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara contro il Torino. "Deve farli per la squadra, per la classifica finale. E' sempre stato un grande bomber dalle caratteristiche ben precise. Deve dialogare molto con il gruppo, ma può migliorare la difficoltà che si deve andare a creare agli avversari. I difensori preferiscono un centravanti che resta parcheggiato in area o uno che svaria e che quindi chiede loro di adattarsi? Io la conosco la risposta. Provate un po' a pensare a Ibrahimovic e Messi. Sono estremamente differenti. Questo intendo"