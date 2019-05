Inter, Spalletti su Icardi: "Se dice di voler rimanere va ascoltato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti ha parlato anche di Mauro Icardi che ieri ha ribadito di voler restare in nerazzurro: "Do sempre valore alle cose che si dicono. Mauro è un buon ragazzo, un grande calciatore, se dice quello che dice, bisogna prenderlo in considerazione. La fascia di capitano? Storia ormai superata, il ragazzo si sta allenando bene ed è a disposizione. Si comporta come bisogna fare e va bene così".