Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Frosinone, ha parlato anche di Beppe Marotta: "Bisogna aspettare i segnali della società e del presidente. C'è una trattativa in stato avanzato, ma aspettiamo il presidente di ritorno dalla Cina. Come detto Marotta è un trequartista che gioca benissimo tra le linee. Uno che sa benissimo dove andare in base alle intenzioni. La sua storia se l'è costruita da solo. Le vittorie che ha portato a casa sono il messaggio più pratico".