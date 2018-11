Inter, Spalletti su Perisic: "Ivan determina. Contentissimi di lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, rispondendo anche a una domanda su Ivan Perisic: "Le sue prestazioni hanno contribuito alla nostra classifica. Non sono solo i gol e gli assist a far vincere le partite. Ivan determina, così come Skriniar e Handanovic. Siamo contentissimi, lo abbiamo scelto spesso perché con le sue vampate porta un contributo importante. Lo metto dentro la squadra perché fa sempre molto bene".