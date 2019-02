Inter, Spalletti su tutte le furie: "In quaranta abbiamo visto che era petto"

Luciano Spalletti si è presentato visibilmente innervosito davanti ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dell'Inter, a seguito del rocambolesco pareggio subito nel finale in casa della Fiorentina: "Abbiamo visto tutti che non era rigore quello finale di D'Ambrosio. Non potrebbe essere nulla: quello è, è petto. Altrimenti torniamo ai due polpastrelli della partita d'andata. Vogliamo andare a commentare tutti i rigori? L'arbitro è andato a vedere alla telecamera, ma non l'ha toccata di mano nessuno. Sono partite e risultati fondamentali per gli obiettivi, questi. Eravamo in quaranta a vedere accanto a lui e tutti hanno visto che non era fallo di mano, ma petto. C'è un condizionamento continuo, e poi uno si fa sovrastare da quello che dicono gli altri. Le decisioni vanno prese e questo strumento (il VAR, ndr) è importante. Poi tanto qualsiasi stadio con i tifosi di casa ti fischierà. Dobbiamo anche guardare alla forza della Fiorentina, che sta attraversando un bel momento, e con queste accelerazioni improvvise in ripartenza ti mettono in qualità. Era stata fatta una prestazione di livello anche sulla personalità: nel secondo tempo non facevamo trovare loro il punto dove attaccarci e palleggiavamo. La squadra ha la testa sul percorso che deve fare per l'obiettivo cui ambisce".