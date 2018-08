Inter, Spalletti sul gruppo Champions: "Serve essere all'altezza degli altri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla così in conferenza stampa in vista del ritorno in Champions League dei nerazzurri: "Abbiamo pagato il conto di essere in quarta fascia, ma l'anno scorso saremmo stati felici di essere qui e ora diventa fondamentale essere tornati in questa competizione. Il girone è sicuramente tosto, ci può essere il vantaggio per cui nessuna squadra è da considerarsi materasso, per cui nella bagarre dei risultati sarà più difficile assistere a vere fughe. Dobbiamo essere all'altezza degli altri".