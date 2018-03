Inter, Spalletti sul tridente del Napoli: "Il nostro attacco non è da meno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato così del temibile tridente del Napoli in conferenza stampa: "Secondo me gli azzurri sono fortissimi davanti. Hanno velocità, palleggio, tecnica, gol. Mertens, Insigne e Callejon sono tre attaccanti che vedono la porta e hanno personalità per fare scelte importanti. Ma anch'io sono messo bene, soprattutto nel settore offensivo, perché anche noi abbiamo fatto buoni numeri, quasi con tutti i calciatori davanti. Non me la sento di andare a pensare che qualcuno del Napoli sia meglio dei miei, sono forti uguali".