© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti non le manda a dire, facendo nomi e cognomi e rispondendo alle tante voci di avvicendamento sulla panchina dell'Inter che lo coinvolgono, ai microfoni di Sky: "Marotta è giusto che vada a cercare la cosa migliore per l'Inter, ma c'è disparità di trattamento... c'è cattiveria nei miei confronti, vengo offeso, mi dicono "bollito". Addio? La Gazzetta dello Sport lo scrive da due mesi, qualcosa saprà.... Ajax? Da noi non potrebbe mai accadere, questo è certo". A breve la versione integrale del suo intervento all'emittente satellitare.