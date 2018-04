Inter, Spalletti: "Timidi nel primo tempo, la tecnica si può migliorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato così il pareggio per 0-0 contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Secondo me le nostre ultime tre sfide sono state disputate in maniera corretta, a parte il primo tempo di oggi. La squadra ha sempre cercato di fare la partita, in alcuni casi non è stata brava a far prevalere la sua qualità. Siamo vivi, fino all’ultimo abbiamo creato occasioni importanti. Noi cerchiamo sempre di vincere, ma bisogna anche tener conto degli avversari: io non sono preoccupato. Potevamo far meglio a livello di creatività e nell’attacco degli spazi, ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che dovevano”.

Cattiva interpretazione del sistema di gioco nel primo tempo?

“Nei primi dieci minuti loro hanno visto noi a cinque e si sono sistemati. Cancelo doveva attaccare in avanti e Skriniar fare il quarto di difesa in base alla posizione di Gomez. Abbiamo fatto un po’ di fatica a capirlo, ma durante la settimana ne avevamo parlato. La loro è una squadra forte, fisica e che aggredisce qualunque avversario. Molti palloni vanno giocati sulla prima punta come ha fatto l’Atalanta nel primo tempo, quando noi invece siamo stati molto timidi”.

In fase di palleggio c’è stata un po’ di superficialità?

“All’inizio nessuno faceva un movimento, tutti volevano palla sui piedi. Sulla trequarti loro muovono il trequartista. Siamo stati timidi nel primo palleggio, gli si faceva leggere la possibilità di venirci addosso. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, nel primo abbiamo sbagliato quasi tutti gli appoggi. Sotto il punto di vista della tecnica si può migliorare. Spesso bisogna prendersi le responsabilità della giocata”.

Come giudica la reazione di Rafinha?

“Secondo me gli dispiaceva per l’errore poco prima della sostituzione. Lui è talmente professionista e bella persona che può reagire come gli pare. Ha sbagliato un pallone per Cancelo ed il tiro appunto”.