Inter, Spalletti: "Torino avversario tosto. Nainggolan va sostenuto"

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze del Suning Training Centre, l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti si è concesso a quelle inviategli dai tifosi via Facebook, con la mediazione di InterTV: "Abbiamo lavorato nella maniera corretta, per andare ad affrontare una partita così difficile. In settimana abbiamo sviluppato tutti i contenuti del caso".

Sull'approccio alla gara: "Nell'ultima partita non abbiamo fatto una prestazione del livello che possiamo fare, per cui mi aspetto che ci siano quelle attenzioni, quell'equilibrio e quella forza per tentare di vincere la partita contro un avversario tosto".

Sul Torino: "Loro sono una squadra fisica, che sporca continuamente la partita. Di conseguenza, dovremo essere pronti per capire dove andranno a finire i rimbalzi e le seconde palle, provenienti da continui contrasti fisici".

Su Nainggola: "Se può partire dal primo minuto non lo raccontiamo, ma sta continuando a mettere 'a puntino' quella che è la sua macchina potente. E che ha bisogno di essere sostenuta per andare forte, altrimenti si sbanda".