Due vertici dei dirigenti nel post partita ma la panchina di Luciano Spalletti è in bilico. Fiducia confermata fino a sabato, il punto è che i papabili sostituti non convincono. Antonio Conte ha infatti già fatto capire di non voler subentrare a nessuno in corsa ma di volere un progetto soltanto dall'estate che verrà. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.