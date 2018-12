Inter, Spalletti traballa. Tre big per il futuro

© foto di Imago/Image Sport

La mancata qualificazione agli ottavi di Champions League ha gettato un'ombra sul futuro di Luciano Spalletti in qualità di tecnico dell'Inter. Tre i nomi caldi, secondo Tuttosport, per il futuro nerazzurro in panchina: Antonio Conte, Josè Mourinho e Diego Pablo Simeone. Per due di loro si tratterebbe di un grande ritorno alla Pinetina visto il passato da allenatore del portoghese e da calciator dell'argentino.