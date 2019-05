© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, si legge sulla Gazzetta dello Sport, è rimasta piuttosto infastidita dalle dichiarazioni di Luciano Spalletti sul presidente della Juventus Andre Agnelli e su Mauro Icardi .

Al di là degli screzi, l'idea di Spalletti è quella di aspettare le mosse della società, forte del suo contratto in vigore fino al 2021. E per la rosea l'ipotesi più forte al momento, per il tecnico, è quella di un anno sabbatico restando comunque a libro paga dell'Inter. Il suo stipendio è di 4,5 milioni annui per un preventivo totale di spesa, per l'Inter, di circa 25 milioni considerando anche lo staff. Sempre che le parti non trovino un accordo diverso per la buonuscita.