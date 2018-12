Inter, Spalletti: "Vinto grazie ai cambi, l'Empoli era stanco"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria preziosissima quella del Castellani per l'Inter di Luciano Spalletti. "L'Empoli è una squadra che sa quello che deve fare e ti mette in difficoltà con ripartenze veloci. Se non li soffochi bene con il possesso palla, tutto si complica. Qualche volta abbiamo sbagliato, però la partita l'abbiamo fatta e, con loro più stanchi nella ripresa, grazie ai nostri cambi abbiamo messo in difficoltà l'avversario", dice il tecnico nerazzurro a InterTV.

Tanti cambi di modulo a partita in corso e la squadra non ne risente: merito del lavoro settimanale.

"È chiaro che se abbiamo Politano, Keita, Lautaro e Icardi si può chiamare 4-2-4, ma alla fine l'atteggiamento è lo stesso. Poi, nel finale, invece con l'ingresso di D'Ambrosio abbiamo fatto qualcosa di diverso e siamo anche ripartiti sfiorando il raddoppio".

La pausa arriva nel momento giusto?

"Sì, soprattutto perché abbiamo vinto. Invece se ti rimane addosso la sconfitta si vuole andare subito a rigiocare. Ora noi possiamo anche aspettare qualche giorno in più":