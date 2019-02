Inter, Spalletti: "Vittoria importante. Qualche strappo da Nainggolan"

© foto di PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il Parma: “È una vittoria importante così com’è stata una sconfitta difficile da superare quella col Bologna, questa è una vittoria che ci dà forza. Abbiamo concesso un po’ più il pallino all’inizio, siamo stati meno aggressivi di altre volte. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo facile come spesso ci succede, però poi si sono un po’ ritirati. Man mano che sono passati i minuti abbiamo preso confidenza con la partita, Nainggolan ha fatto qualche strappo che era da un po’ che non gli vedevo fare. Perisic ha reagito da grande campione a tutto quello che si è detto e ha fatto queste due partite di livello altissimo, per cui sono molto contento”.

Hai la sensazione che questa vittoria vi sblocchi? “Mi hanno insegnato a essere più cauto. Non lo so, tante volte dopo una buona partita si dimenticano troppe cose. Manteniamo un profilo bassissimo, andiamo a raspare sul fondo e si va a riprendere un po’ più di sicurezza per cercare qualche giocata superiore a quelle che abbiamo fatto nel primo tempo. Se non c’è la giocata individuale poi diventa difficile trovare gli spazi per fare le triangolazioni. Nel primo tempo c’è stato anche questo”.

La squadra ha bisogno di continuità di lavoro. Quanto manca a Lautaro per relazionarsi meglio ai compagni di reparto? “Politano e Keita danno molto nel saltare l'uomo e anche Nainggolan riesce a dare gli strappi ed oggi ha dimostrato di essere in ripresa. Ma noi siamo l'Inter e siamo in condizione di vincere le partite, siamo sulla strada giusta e spero di fare 3-4 gare di questo tipo per ritornare l'Inter. Martinez? Lui sa giocare con la squadra e ha la giusta "garra", potevo metterlo prima, ma potevamo segnare anche prima ma può giocare sicuramente con Icardi anche se penso che abbiano caratteristiche simili".

I centrali hanno giocato bene e il gol non è casuale avvenuto centralmente. "La loro scelta è stata fatta esattamente in quel senso anche se Miranda era pronto e sulla corsa ha gamba, ma Skriniar e De Vrij hanno giocato benissimo".