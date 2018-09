Inter, Spalletti: "Vittoria meritata, classifica giusta ma campionato lungo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata contro il Cagliari, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Contento per questa vittoria?

"Sono contentissimo perché ho avuto la possibilità di mettere diversi calciatori, diverse forze fresche, è meritata la vittoria, abbiamo concesso qualche palla troppo banale ma ci succede spesso ma meglio andare avanti. Abbiamo creato, non siamo stati fluidi come mi piacerebbe ma non abbiamo concesso niente, forse un tiro in porta, tutto sommato, visto i cambiamenti che ho fatto, Borja non lo facevo giocare da tanto ma si è fatto trovare in grande condizione, bisogna farlo e questo risultato ci permette di avanzare in classifica e far riposare qualcuno".

Su Lautaro Martinez?

"Secondo me è una prima punta, ma è anche tecnico e può palleggiare da sotto punta in un 4-4-2 ma la squadra deve essere bravo a sostenerlo. Ci sono squadre nel nostro campionato che giocano bene, giocatori che danno mentalità, e giocare con due giocatori alti non è facile".

Sulla crescita della difesa?

"Ha sempre un compito importante dentro gli equilibri di squadra. Abbiamo quattro centrali forti, Ranocchia non l'ho mai usato per le caratteristiche, è uno fisico da area di rigore. Quello che mi ha fatto piacere ggi è la buona partita di Dalbert, che ha delle potenzialità enormi e oggi si è visto. La difesa è stata agevolata dalla grande partita di Borja e Gagliardini, che magari ha sbagliato qualche palla ma il fisico ce lo mette sempre. Il risultato ci porta ad un posto in classifica giusto per il nome che portiamo. La Juventus dopo la vittoria di oggi sta ancora più tranquilla lì avanti, ma il campionato è ancora lungo e nella Champions bisogna ancora entrarci bene. Allegri fa ruotare bene i giocatori e trovarli in debito d'ossigeno non sarà facile".

L'Inter ha subito gli stessi gol della Juve. Il 4-4-2 può essere il punto di approdo tattico?

"Possibile, uno come Nainggolan di dà quantità in mezzo, ma le due punte bisogna riuscire a sorreggerle con l'equilibrio di squadra. Ci abbiamo già giocato col Sassuolo e abbiamo perso, loro sono stati bravi. Poi chiaro che aumentano le palle in area di rigore, pane per Lautaro e Icardi".