Inter, Spalletti: "Vittoria pesante e da squadra matura. Siamo migliorati"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo di Frosinone, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti analizza la partita anche ai microfoni di InterTV: "Con questi tre punti possiamo giocare con maggiore tranquillità, ma è chiaro che quelle dietro corrono e noi dobbiamo continuare così, dobbiamo essere questi. Magari senza concedere all'avversario di rientrare in partita quando abbiamo tutto a favore come accaduto stasera - spiega l'allenatore nerazzurro -. Vittoria pesante e da squadra matura. C'era da riuscire a mantenere il gioco, non farsi trascinare nei tranelli e vincerla in sicurezza anche con pochi ammoniti. Tante cose sono state fatte molto bene, la squadra merita il massimo dei complimenti. Quello che ci è successo stasera per 10-15 minuti in altre partite ci era successo per più tempo, per cui il miglioramento si vede. Sono particolari importanti. Vincere è sempre difficile, qualche titubanza capita anche ai supereroi. Tra inseguire ed essere inseguito preferisco la seconda".