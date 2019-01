© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Rai Due in ottica calciomercato. "Noi siamo una società che vuole andare sempre a migliorare non può prescindere dai pilasti che servono per fare una squadra solida. Noi vogliamo tenere con noi tutti questi pilastri, prendere altri top player significa provare ad arrivare prima agli obiettivi. Mercato? I giocatori che possono darci una grande mano sono già in casa".