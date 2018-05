Inter, Spalletti vuole Dembelé: il Napoli è l'ostacolo più grande

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha in testa un nome ben preciso per migliorare il centrocampo in vista della prossima Champions League. Il tecnico toscano sogna di poter allenare Moussa Dembelé del Tottenham, che però piace molto anche al Napoli. I nerazzurri ci proveranno perché c'è bisogno di esperienza europea da aggiungere a una rosa che la Champions per ora l'ha solo praticamente sognata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.