Inter, Spalletti vuole potenziare le ali. Cinque giocatori nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter a caccia di ali si legge nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Antonio Candreva e Ivan Perisic per ora restano, ma Luciano Spalletti vuole un rinforzo di fascia rapido e che salti l'uomo. Cinque i giocatori nel mirino: Douglas Costa, che la Juventus dovrebbe mollare per via del suo status di extracomunitario; Julian Brandt, valutato 40 milioni dla Bayer Leverkusen; Yevhen Konoplyanka, reduce da una stagione no allo Schalke 04; Sadio Mané del Liverpool, il cui costo è proibitivo così come non è facile arrivare ad Angel di Maria.