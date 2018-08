Inter, Spalletti vuole subito risposte. E San Siro chiama Icardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani sera il Meazza farà molto rumore. Per l’esordio casalingo contro il Torino saranno più di 60mila i cuori nerazzurri che spingeranno l’Inter verso la prima vittoria stagionale. Perché il ko di Reggio Emilia ha fatto male, a prescindere dal fatto che sia arrivato alla prima giornata di campionato. Scorso anno alla Scala del Calcio, ore 12.30, sembrava la finale di Champions. A Iago Falque rispose Eder e quasi pure Vecino fermato dalla traversa. Così arrivò la prima non vittoria sotto la Madonnina, con gli uomini di Spalletti comunque imbattuti nelle prime dodici sfide di A. E se Mihajlovic riuscì a prendersi un punto all’andata, cinque mesi dopo con Mazzarri sulla panchina granata andò anche peggio. Molto peggio. Ljajic, possibile partente entro fine mese, delegittimò i nerazzurri dalla quarta piazza riacciuffata poi soltanto all’ultima “vacanza” romana. A Icardi e compagni non bastarono 8 tiri in porta con due legni colpiti, 16 angoli e 34 cross. Il capitano e Perisic furono tra i peggiori in campo. Domani la squadra chiederà di essere trascinata soprattutto da loro. Detto questo, il mercato a Luciano ha regalato diverse alternative offensive. Anche troppe, forse. Nel senso che va bene disporre di più elementi, ma prima o poi una base solida va disegnata. L’anno scorso una delle carte vincenti fu proprio quella del cambiare poco o, addirittura, nulla. Questa volta, considerato il terzo impegno della Champions, non se ne potrà fare a meno.

Nondimeno il tecnico interista, quanto prima possibile, dovrà mettere a fuoco una gerarchia. Contro il Sassuolo è scesa in campo una squadra nuova per quattro undicesimi e le difficoltà si sono viste. Che ci può stare ai primordi di una stagione non proprio soft. Il problema nascerà però quando e se a ottobre continueranno a ruotare calciatori senza un criterio ben definito. Ad ogni modo c’è tempo e lunedì qualche indizio in più verrà certamente rivelato. Quello che ci si aspetta dall’Inter è l’atteggiamento, la voglia di rimettere le cose a posto quando la strada pende verso l’alto, l’intensità dal primo all’ultimo minuto. Tutti fattori sempre sottolineati da Spalletti e quasi mai evidenziati nel match d’esordio. Spazio dunque a una difesa modificata per tre quarti con l’inserimento di Vrsaljko, Skriniar (recuperato dall’affaticamento muscolare) e l’abbassamento di Asamoah sul versante mancino. Più de Vrji che Miranda accanto allo slovacco ex Samp. Per il resto formazione identica alla precedente con Perisic dall’inizio e Nainggolan convocato, ma soltanto in panchina. Come detto a Icardi, interista ancora a lungo con imminente annuncio del rinnovo, il compito di caricarsi la squadra sulle spalle. San Siro glielo chiede e la sensazione è che riuscirà a farsi sentire.