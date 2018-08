Inter, Spalletti vuole tenere Dalbert. Ma spunta l'interesse del PSG

Ambrosini a Maldini: "In bocca al lupo, te lo meriti"

Juventus Women, subiti cinque gol in amichevole contro l'Arsenal

Lazio, primo allenamento in Germania per i biancocelesti

Kroos eletto giocatore 2018 in Germania

Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Stramaccioni: "Juve ancora avanti a tutti. Garanzia Spalletti per l'Inter"

Napoli, Mertens è tornato in gruppo dopo il Mondiale

G. Singer arrivato in Italia. Visita a Milanello e poi a Casa Milan per Maldini

Montefusco: "Napoli in difficotà, ADL accentratore"

Sanfrecce, bel messaggio in ricordo del bombardamento di Hiroshima

Torino, i convocati per il Liverpool: out i partenti Acquah e Obi

Genoa, primo allenamento per il nuovo acquisto Lisandro Lopez

Dalbert Henrique può restare all'Inter. Secondo Sky Sport , Luciano Spalletti vorrebbe puntare anche nella prossima stagione sul laterale brasiliano, protagonista di un pre-campionato sin qui discreto. Ma all'orizzonte si staglia il Paris Saint-Germain, che viste le difficoltà per arrivare ad Alex Sandro della Juventus avrebbe spostato il mirino proprio sull'ex Nizza.

