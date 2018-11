Inter, Spalletti: "Wembley? Veniamo da San Siro, siamo abituati"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da InterTV a margine della conferenza stampa odierna, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato dalla zona mista di Wembley alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: "Una gara che i nostri tifosi aspettano da anni, che l'Inter aspetta da anni. Dobbiamo essere disposti a tutto per questo risultato. Siamo assolutamente pronti per disputare questa partita, perché in Champions abbiamo fatto un buon percorso: dobbiamo sfruttare questa opportunità, perché altrimenti si ribalterebbe l'aspetto psicologico. Nelle ultime partite disputate ho avuto la riprova del fatto che sia salito da parte di tutti il livello di garra e di voglia di agguantare il risultato. Wembley? Lo stadio è uno dei monumenti più belli della storia del calcio, però noi veniamo da San Siro quindi siamo abituati a questo".