Inter, Spalletti: "Zhang il nostro capo, lui ci indica la strada"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della conferenza stampa della vigilia di Chievo-Inter, Luciano Spalletti risponde alle domande che i tifosi interisti hanno inviato via Facebook, con la mediazione di InterTV. "Sono partite difficili, soprattutto contro il Chievo che ha trovato il bandolo della matassa. Di Carlo ha sempre fatto bene, lo conosco, e quella società è abituata a prendersi quello che gli spetta: non è un caso se da tanti anni sono in Serie A".

Che insidie nasconde la gara di domani?

"Se non ci arriviamo con la testa giusta, troveremo delle complicazioni. Loro hanno fatto una gara importante a Napoli, avrebbero meritato di più in determinate situazioni".

Le scelte di domani guarderanno anche alla gara contro il Napoli?

"Incidono tutte le sfide perché in ogni gara ci sono in palio tre punti, che sono tantissimi per la classifica. E' chiaro che quando ci sono gare ravvicinate bisognar fare delle valutazioni".

Un augurio ai tifosi e al presidente Zhang.

"Per i primi avremo un'opportunità di fare gli auguri più avanti, al presidente faccio i più sinceri auguri perché è importante, attraverso il suo impegno noi riusciremo a lavorare in maniera corretta. Sarà tutto più facile per noi, lui è il capo e ci darà le indicazioni corrette per percorrere la strada giusta".