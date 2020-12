Inter-Spezia 2-1, le pagelle: Hakimi letale, Sensi entra bene. Difesa ligure ok nonostante il ko

INTER-SPEZIA 2-1 (52' Hakimi, 72' Lukaku, 90+4' Piccoli)

INTER

Handanovic 6 - Praticamente mai chiamato in causa. Lo Spezia crea gioco ma non occasioni da gol, lui ringrazia e passa un pomeriggio tranquillo. Almeno fino al 94'

Skriniar 6,5 - Qualche errore in fase di costruzione dell'azione, ma a livello difensivo è il più attento e il più attivo dei tre. Annulla e contiene la vivacità di Gyasi

De Vrij 6 - Il 4-3-3 dello Spezia lo costringe a toccare meno palloni del solito in fase di costruzione del gioco. Bada al sodo, con una fase difensiva senza affanni

Bastoni 6 - Partita di gestione e controllo, quella del numero 95 nerazzurro. Dalla sua parte Acampora prima e Agudelo poi non creano particolari pericoli

Hakimi 7 - Prima frazione sotto ritmo, asfissiato dal pressing costante dello Spezia. Nella ripresa trova spazio e cresce di intensità: si spiega così il gol che sblocca il risultato e in generale una prestazione più che convincente (dall'80' D'Ambrosio sv)

Barella 6 Un po' più in ombra rispetto alle ultime uscite, ma il suo dinamismo resta imprescindibile

Brozovic 5,5 - Conte non ci rinuncia, Italiano gli piazza addosso Ricci e il croato va in difficoltà. Raramente riesce a dare idee di gioco alla sua squadra (dal 66' Vidal 6 - Un po' impreciso sugli appoggi, ma la sua fisicità in fase difensiva aiuta nei minuti finali)

Gagliardini 5,5 - Il dinamismo e la compattezza dello Spezia a centrocampo gli creano non pochi problemi, anche nella gestione del pallone (dal 46' Sensi 6,5 - Dai suoi piedi nasce il calcio di rigore del 2-0. Porta qualità alla manovra e la squadra ne risente positivamente)

Young 6 - Nel primo tempo è l'unico realmente pericoloso fra i 22 in campo con una grande serpentina a sinistra. Poi si dedica principalmente alla fase difensiva (dall'80' Darmian 5 - Si fa bruciare da Piccoli allo scadere, col gol del 2-1)

Lautaro 6,5 - Azioni da gol, poche. Aiuto per la squadra, tanto. Anche quando non riesce ad essere pericoloso in zona gol, il Toro dà comunque il proprio contributo: con l'assist per Hakimi, ma pure col pressing costante

Lukaku 7 - La sua importanza può essere sintetizzata con la perfetta sponda che dà il via all'azione del gol di Hakimi. Poi, con apparente ma non scontata semplicità, segna il 2-0 su rigore. Anche in una giornata ruvida e complicata, Big Rom è sempre decisivo (dall'80' Perisic sv)

Antonio Conte 6 - Schiera la sua Inter senza sorprese, schierando l'undici idealmente titolare visto nelle ultime settimane. A inizio ripresa corregge il tiro aumentando la qualità con Sensi e i risultati si vedono

SPEZIA

Provedel 5,5 - Ci mette la manona e reattività nel deviare in calcio d’angolo un diagonale velenoso di Young. Sempre preciso quando deve impostare con i piedi, è però sorpreso da Hakimi sul suo palo. Nulla può sul rigore di Lukaku.

Vignali 6 - Dopo un inizio un po’ balbettante su Young, cresce muovendosi in maniera perfetta con il resto della retroguardia. Si allarga e si stringe con grande scelta di tempo.

Ismajli 6 - Viene schierato dal primo minuto da Vincenzo Italiano. Non sbaglia un colpo al centro della difesa nonostante gli avversari siano certamente elementi difficili da marcare.

Terzi 6,5 - Guida la retroguardia con grande autorità. Sempre elegante quando deve chiudere e far ripartire l’azione uscendo sempre palla al piede al compagno più vicino.

S. Bastoni 6,5 - Sempre molto propositivo sulla fascia sinistra, si sgancia spesso cercando il cross. In difesa non concede quasi mai la discesa ad un osso duro come Hakimi, serve a Piccoli il pallone del gol che dimezza le distanze.

Deiola 6 - Sorpreso insieme a Vignali nell’unica occasione dell’Inter nel primo tempo. Poi sale di tono mettendo dinamismo e concentrazione nell’arginare l’azione nerazzurra (Dal 74’ Agudelo 6 - Dà dinamicità all'azione offensiva, entra bene in partita).

Ricci 6,5 - Viene cercato sempre dai suoi compagni di squadre per impostare l’azione. Metronomo della formazione di Vincenzo Italiano, non sbaglia un appoggio per i compagni.

Mora 6 - Ci mette tanta grinta e tanto vigore nel fermare i centrocampisti dell’Inter. Ruvido in certe circostanze ma efficace. Si vede anche nell’azione offensiva cercando lo spazio nella difesa dell’Inter. Perde il duello in velocità con Hakimi in occasione della rete del vantaggio (Dal 75’ Maggiore 6 - Fa il suo nel momento in cui mister Italiano lo chiama in causa).

Acampora 6 - Aiuta molto Vignali sulla corsia di destra, si abbassa spesso in raddoppio e recupera diversi palloni sulla fascia sinistra. Prova la conclusione dal limite senza però fortuna

Nzola 5,5 - Non è certamente la partita più facile per lui ma si fa spazio in mezzo ai colossi della retroguardia nerazzurra. Si guadagna diversi calci da fermo e tiene la posizione facendo salire i compagni. Peccato per quell’’ingenuità che costa il rigore del 2-0 (Dal 78’ Piccoli 6,5 - Suo il meritato gol per lo Spezia che accorcia le distanze).

Gyasi 6 - Corre tantissimo e svaria sia sul fronte difensivo, aiutando Simone Bastoni, e si fa trovare quando deve accompagnare l’azione in attacco. Non si risparmia mai (Dall’80’ Farias sv)

Italiano 6,5 - Il parziale dice 2-1 e la partita racconta che lo Spezia se l’è giocata alla grande senza mai snaturarsi e cercando sempre la giocata palla a terra come vuole il proprio allenatore.