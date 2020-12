Inter-Spezia sfida speciale per Agoume. E il talento a gennaio può rientrare a Milano

Nella sfida di domani tra Inter e Spezia, Antonio Conte ritroverà il baby nerazzurro in prestito ai liguri Lucien Agoume. Proprio sul francese classe 2002, arrivato a Milano nel mercato estivo 2019, la dirigenza nerazzurra sta riflettendo e potrebbe optare per un rimpatrio in casa Inter prima di girarlo ulteriormente in prestito ad un altro club. Alla base della riflessione mossa in Viale della Liberazione ci sarebbe il minutaggio ridotto finora collezionato a disposizione di Vincenzo Italiano. Un'opzione che lo Spezia potrebbe gradire considerata la necessità di sfoltire la rosa prima di puntellare ulteriormente la rosa. "II mal di pancia del procuratore del talento francese, Oscar Damiani, potrebbe tradursi in una prematura separazione dagli aquilotti nonostante il 18enne si sia ormai ritagliato il ruolo di vice-Ricci" come si legge su Cittadellaspezia.com.