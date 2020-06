Inter, sprazzi da fenomeno assoluto. Ora Eriksen lavora sui novanta minuti

L'Inter non ha retto per tutta la partita, comunque riuscendo a vincerla. Nessuno dei soldati di Antonio Conte ha mostrato una tenuta massima (discorso che molto spesso valeva anche prima dello stop), neppure Christian Eriksen. Che, d'altra parte, contro la Sampdoria ha sciorinato talento e giocate di primissimo livello: dopo il gol in Europa League e quello in Coppa Italia, gli manca solo il centro in Serie A per bagnare tutte le competizioni con la maglia dell'Inter. Nella prima di campionato post covid, il danese in una giocata ha compiaciuto il suo allenatore e tutto il lavoro congiunto che va avanti ormai da cinque mesi. La classe è preziosa, solo se al servizio della squadra. Tacco di Lautaro, uno due con Lukaku e gol dell'1-0. Quando l'ex Spurs avrebbe potuto calciare e anche mandando a buon fine il tiro, cercare una giocata differente per se stesso, ha invece scelto con un tocco lampo e figlio di altissima visione di gioco di servire Big Rom per una rete facile facile. E poi l'andatura - a tratti rapida e verticale - perpetua, la copertura di ogni zona del campo forgiata dall'intelligenza tattica del trequartista giunto a Milano in gennaio, la sensazione di poterlo (e volerlo) trovare ovunque. Quindi il calo evidente dopo poco meno di un'ora di gioco. Eriksen così è sufficiente per battere la Samp, ma per giocarsela nel finale contro Roma, Fiorentina, Napoli e Atalanta, per pensare in grande e quindi andare anche oltre i confini nazionali, dovrà lavorare per reggere tutti i novanta minuti di gara. E allora sì che tornerà ad essere quel fenomeno assoluto che per anni ha ammaliato il football del mondo.