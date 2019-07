Inter, sprint Lukaku. United tentato dalla Juve con Dybala

© foto di Insidefoto/Image Sport

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull’asprezza del duello tra Beppe Marotta e Fabio Paratici, dopo la giornata di ieri non ne avrà più. L’oggetto del contendere resta Romelu Lukaku: primissimo obiettivo nella lista stilata da Antonio Conte, nome caldissimo pure in casa Juventus per una serie di ragioni che comprende quella legata alla delicata posizione di Paulo Dybala nel progetto di Maurizio Sarri. Seppur in balia di tutte quelle operazioni in uscita non ancora sbloccate, l’Inter ha deciso comunque di formulare una nuova offerta al Manchester United. Una proposta che tuttavia non pareggerà totalmente la richiesta dei Red Devils, ora più orientati a prendere in considerazione, per una questione di credibilità, quella invece messa sul piatto dalla dirigenza bianconera. Non è un mistero il tentativo di infiltrazione della Juve, già seriamente sul belga da qualche settimana. La chiave è perciò l’inserimento di una contropartita, certamente gradita agli inglesi, del valore appunto della Joya. L'argentino non si è ancora confrontato con nessuno alla Continassa, ma sembra aver capito che non avrà più lo stesso spazio di cui ha beneficiato nelle ultime stagioni a Torino. La sua uscita libererebbe quindi l'ingresso di Lukaku. Soluzione questa che sarebbe ideale per tutti, ma non certo per Marotta e Ausilio. Entrambi sono fiduciosi di riportare la trattativa dalla loro parte, consapevoli di dover sferrare un attacco definitivo per aggiudicarsi il bomber ex Everton. Il tempo è quasi scaduto.