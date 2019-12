Inter, sprint per Vidal. Qualche dubbio ora su De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A San Siro non si può non chiudere il 2019 con una vittoria. Per tornare a fare tre punti che in stagione mancano da tre partite, riguadagnare la vetta scalzando nuovamente la Juventus, ragionare sul mercato con maggior serenità. Davanti il vice Lukaku non arriverà, a meno che Politano non accetti di partire rientrando in un affare in qualità di contropartita tecnica. In ogni caso, per giugno, quello di Olivier Giroud è un nome che va sempre tenuto in considerazione. Lo stesso non si può dire di Andrea Petagna, il quale non scalda particolarmente i cuori in quel di Viale della Liberazione, se non altro non quanto a Roma sponda giallorossa. Il focus dell’Inter per la sessione invernale è sul reparto intermedio. L’ad Beppe Marotta ha fissato come primo obiettivo l’arrivo di un centrocampista. Con l’idea Nemanja Matic al momento accantonata (non è detto i dirigenti nerazzurri non possano tornare a considerarlo nell’immediato), l’identikit tracciato da Antonio Conte porta dritti ad Arturo Vidal. Il Barcellona non fa sconti a nessuno, deve incassare tanti soldi entro l’estate e perciò lo lascerebbe partire solo dietro solide garanzie di pagamento (almeno 20 milioni): qui le prossime mosse del cileno faranno la differenza perché tutto vada nella direzione che ad oggi immagina l’Inter. D’altra parte, la situazione legata a Dejan Kulusevski resta assai complicata in vista di gennaio a causa delle tante parti in gioco. Marotta e Ausilio lavorano per portarlo a Milano, con il vantaggio dei grandi e solidi rapporti con chi ne detiene il cartellino (Atalanta) e con chi attualmente gode delle prestazioni in campo del classe 2000 svedese (Parma). Intanto il club di Suning continua a tracciare Rodrigo De Paul che ha più volte strizzato l’occhio all’Inter. Anche qui, se con l’Udinese si riesce a trovare un accordo sul riscatto (25 milioni, non di più) legato a specifiche condizioni, l’affare può decollare davvero e pure in brevissimo tempo. Va detto che qualche dubbio generato dall’attuale rendimento del ragazzo esiste. Insomma, forse non sarà un mercato da brividi, ma neppure tanto arido come poteva sembrare.