Inter, spunta anche il Valencia per Eriksen. Paredes non convinto di lasciare il PSG per tornare in A

In casa Inter tiene banco il futuro di Cristian Eriksen. Come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina, non c'è solo il PSG sul danese: nelle ultime ore si è mosso anche il Valencia, a caccia di rinforzi per cercare di dare la svolta ad una stagione decisamente complicata. Il problema è che il Valencia è interessato al solo prestito, senza aver la possibilità di trattare un acquisto a titolo definitivo. Non solo, l’Inter dovrebbe in qualche modo contribuire a pagare una percentuale dell’ingaggio del giocatore, che in nerazzurro guadagna (bonus esclusi) 7,5 milioni di euro netti a stagione, parametri decisamente troppo alti per le casse attuali del Valencia.

Resta in piedi lo scambio con Paredes - Per questo motivo resta in piedi l'ipotesi PSG, anche se ancora non c'è stato l'affondo del club francese. A Parigi non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale dello sbarco di Pochettino, ma ci sarebbe già stato un colloquio tra il tecnico argentino ed Eriksen. La tessera mancante per uno scambio di prestiti è quella di Paredes, che l’Inter porterebbe volentieri ad Appiano. Ma lo stesso centrocampista non sarebbe così convinto, stando ad alcune indiscrezioni francesi, di lasciare il Psg e la Champions League per tornare in Serie A.