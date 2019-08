Inter, spunta l'idea Jovic per l'attacco di Conte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter, sempre più in difficoltà nell'arrivare a Dzeko per le note titubanze di Icardi, sta pensando ad un grande protagonista del calciomercato mondiale come Luka Jovic. Stando a Sportmediaset, l'ipotesi su cui lavorare sarebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se è tutta da verificarsi la voglia del Real Madrid di accettare uno scenario di questo tipo. Ricordiamo che pochi mesi fa le merengues per lui hanno speso oltre 60 milioni di euro, ma le gerarchie di Zidane lo vedono abbastanza indietro.