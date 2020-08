Inter, squadra partita per la Germania: domani la sfida contro il Getafe a Gelsenkirchen

La missione Europa League per l'Inter è partita con il viaggio dei nerazzurri verso la Germania. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo mercoledì 5 alle 21 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen per sfidare il Getafe, in gara unica, negli ottavi di finale.