Inter, sta per scadere l'opzione per Odgaard: e intanto si fanno avanti dall'estero

Inter-Sassuolo non sarà soltanto una sfida di campionato. Domani sera, calcio d’inizio alle 19.30, nerazzurri e neroverdi si sfideranno a San Siro sul terreno di gioco ma in tribuna potrà andare in scena un incontro di mercato. Il club emiliano ha infatti sotto contratto Jens Odgaard, ora in prestito all’Heerenven, per cui il club di Suning ha un diritto d’acquisto entro il 30 giugno a 15 milioni. Secondo quanto riportano i colleghi di Fcinternews.it, né Ausilio né Carnevali si sono messi in contatto con l’entourage del giocatore. Intanto dall'estero iniziano a farsi sotto per il giocatore.