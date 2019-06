© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Gazzetta.it, la trattativa tra la Roma e l’Inter per il passaggio di Edin Dzeko ai nerazzurri vive una fase di stallo. Uno stallo dettato dal momento particolare che sta vivendo la Roma con l’addio di Francesco Totti e con l’assenza di un nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Gianluca Petrachi. Inoltre va ridotta la distanza tra domanda e offerta. L’Inter offre 13 milioni, la Roma ne chiede 22. Bisognerà lavorare per ridurre le distanze, magari con l’inserimento di una contropartita. Le parti dovranno rincontrarsi, ma al momento non sono stati fissati appuntamenti per via delle altre urgenze romaniste.