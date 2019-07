© foto di Imago/Image Sport

L'Inter, al momento, trova difficoltà nello sbloccare la trattativa con il Manchester United per Romelu Lukaku e non sembra ancora in grado di formulare un'offerta seria che possa smuovere i Red Devils. Lo assicura il Sun, traducendo la fase di stallo tra i due club con la sempre più probabile partenza dell'attaccante belga insieme al resto della squadra per i due test in programma in Australia nelle prossime due settimane. Il 20 luglio, però, è in agenda anche l'amichevole contro l'Inter, e in quel caso i nerazzurri "potranno cogliere l'occasione per sedersi e parlare con Ed Woodward di un accordo" si legge. Lo riporta fcinternews.it