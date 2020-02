vedi letture

Inter, stasera il primo ko esterno in questa Serie A. E ora non ha più la migliore difesa

Questa sera l'Inter ha incassato la sua seconda sconfitta nella Serie A 2019/20. Contro la Lazio, la squadra di Antonio Conte ha perso 2-1 in rimonta e ha incassato la sua prima sconfitta lontano da San Siro. La prima, infatti, era arrivata in casa, alla settima giornata contro la Juventus.

Con il ko di questa sera, l'Inter non ha più la migliore difesa del campionato: 22 i gol incassati in 24 giornate, uno in più della Lazio che dopo stasera ha la migliore retroguardia del torneo.

Clicca qui per le pagelle dell'Inter