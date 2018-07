Inter, stasera primo contatto con lo Zenit per Paredes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo Arturo Vidal per il centrocampo dell'Inter. Come riporta Tuttosport l'amichevole di questa sera fra Inter e Zenit sarà l'occasione giusta per un incontro fra Ausilio ed i dirigenti del club russo per prendere informazioni su Leandro Paredes, ex Roma che Spalletti conosce molto bene.