Inter, stasera ti giochi tutto: vincere e sperare. A Madrid non può esserci parità

Ultima classifica nel Gruppo B nonostante la vittoria ottenuta lo scorso sera a Monchengladbach, l'Inter cerca stasera una qualificazione che avrebbe del miracoloso: ai nerazzurri potrebbe di conseguenza non bastare neanche vincere con lo Shakhtar tra le mura di San Siro per passare agli ottavi di finale di Champions. Bisognerà infatti "sperare" anche nella sportività di Borussia Monchengladbach e Real Madrid: un pareggio nella sfida di Madrid renderebbe vano ogni sforzo delle squadre di Conte e Castro, anch'essa pienamente in corsa per qualificazione, giova ricordarlo. Insomma vincere e sperare, magari con un orecchio a quanto sta accadendo in Spagna ma solo negli ultimi minuti di gara.

Gruppo B

Borussia Monchengladbach 8

Shakhtar 7

Real Madrid 7

Inter 5

CON LA VITTORIA NERAZZURRA:

- Se il Real vince, Inter e spagnoli agli ottavi

- Se il Borussia vince, Inter e tedeschi agli ottavi

- Se Real e Borussia pareggiano, vanno loro agi ottavi

CON QUALSIASI ALTRO RISULTATO:

- Shakthar agli ottavi con Real, se vince, o Borussia, se vince.

- Se Real e Borussia pareggiano, Shakthar e tedeschi agli ottavi