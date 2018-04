Fonte: Fcinternews.it

Il figlio del proprietario di Suning Steven Zhang ieri ha lasciato lo stadio Meazza intorno alle 21, con un sentimento misto di soddisfazione per la prestazione e di rammarico per il risultato. Il contrasto - si legge sulla Gazzetta dello Sport - si vede sul volto mentre cammina nella zona mista, corridoio che percorre dopo aver salutato i giocatori uno a uno nello spogliatoio congratulandosi comunque perché la squadra ha giocato bene e ha distanziato la Lazio, quinta in graduatoria, di due punti.