Inter, Steven Zhang su Instagram: "Fiero di questi ragazzi, avanti così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Zhang, figlio del patron dell'Inter, e consigliere di amministrazione nerazzurro, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato della formazione di Luciano Spalletti: "Le sensazioni provate sono state ricorrenti nella mia mente in questi giorni, è accaduto tutto in perfetto stile Inter. È un onore lavorare con questi ragazzi che hanno dimostrato di dare tutto, di metterci il cuore, di lavorare l'uno per l'altro e di dare il massimo per onorare la maglia fino alla fine. Sono orgoglioso di questa squadra, solo noi sappiamo cosa abbiamo passato in questa stagione. Il cammino è ancora lungo, mettiamo da parte questi ricordi e continuiamo a lottare. Noi siamo l'Inter!".