Inter, stranieri in viaggio nel pieno della massima precauzione e sicurezza

vedi letture

Sette partenze e al momento non ne sono previste altre. Brozovic, Handanovic, Moses, Young, Lukaku, Eriksen e Godin. Mezza squadra straniera dell’Inter ha deciso di rimanere in Italia per evitare rischi. Chi non lo ha fatto, d’altra parte, ha avuto le proprie buone ragioni per spostarsi. L’Inter, una volta scongiurato contagi in casa propria, non aveva motivo di trattenere forzatamente i suoi calciatori, a maggior ragione senza uno straccio di date o indicazioni (come potrebbero essercene) di qualunque tipo per ciò che concerne un eventuale via anticipato agli allenamenti. In ogni caso, come sottolineato dallo stesso Diego Godin attraverso il suo profilo Instagram (“Ho lasciato l'Italia dopo l'autorizzazione del club, del medico e delle autorità sanitarie. Devo fare la quarantena qui, essendo responsabile e cosciente della situazione”), la società ha fatto in modo che tutto avvenisse nel pieno della sicurezza e delle massime precauzioni. Distanza sociale rispettata e voli charter con quarantena immediata una volta sbarcato nei rispettivi Paesi. Ora tutto sta nel capire quanto tempo vorranno restare nei vari luoghi d'origine. D'altra parte, non ci sono i margini per fare alcuna previsione in merito al restart stagionale. Ciò che conta è che, per chi è volato via da Milano, non c’è stato alcun pericolo di imprudente esposizione al virus.