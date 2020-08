Inter straripante in Europa League, le aperture italiane: "Finale 10 anni dopo il Triplete"

E' un'Inter assolutamente travolgente quella che vola in finale di Europa League contro il Siviglia, il quale può ritenersi avvisato dopo quanto visto stasera a Dusseldorf: Lautaro, Lukaku e D'Ambrosio, i nerazzurri hanno stradominato, specie nelle ripresa, non rischiando mai e dando una impressione di compattezza straordinaria. Per i ragazzi di Conte, e per il tecnico stesso, tutte le prime pagine dei media online.

