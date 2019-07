Inter, strategia dell'attesa e volontà ferrea: i capisaldi dei prossimi obiettivi

Fonte: Sportitalia

Strategia dell’attesa e volontà ferrea dei diretti interessati. Si sonda su questi due capisaldi l’estate di mercato dell’Inter, che dopo avere messo a segno i primi colpi in due giorni ricchi di visite mediche ed ufficializzazioni, sta predisponendo i propri piani futuri. Su Barella la posizione resta la stessa, una sorta di braccio di ferro con il Cagliari accompagnato dalla decisione inequivocabile del diretto interessato che ha deciso di legare all’Inter e ad Antonio Conte la prossima tappa della sua carriera. Una decisione che ha contagiato almeno altri due obiettivi di Marotta ed Ausilio in questa torrida estate: Lukaku e Dzeko. Per il primo difficilmente il Manchester United concederà il via libera ad una proposta che non preveda un trasferimento a titolo definitivo, ma una scelta è stata fatta a chiare lettere ed anche mezzo stampa. Per il bosniaco della Roma il ballo riguarda i termini dell’operazione e le possibili contropartite da inserire nell’affare con i giallorossi. Di certo le ultime evoluzioni dell’affare Barella non hanno appianato le divergenze tra le società, tuttavia in casa Inter restano convinti di avere tutte le carte in mano per portare a casa il risultato promesso a Conte. Ovvero l’enplein degli obiettivi designati alla vigilia di questa sessione di mercato.