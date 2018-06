Inter, strategia e retroscena per il rinnovo di Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dietro l'eventuale rinnovo tra Antonio Candreva e l'Inter, c'è una strategia ben precisa del club nerazzurro. Secondo quanto verificato dalla redazione di FcInterNews.it infatti, il prolungamento di un anno dell'attuale accordo (dal 2020 al 2021) permetterebbe alla Beneamata, secondo i piani della dirigenza, di poter gestire con più forza la posizione dell'esterno sul mercato: ogni offerta in arrivo per il giocatore verrà ascoltata e valutata con oculatezza, in modo tale da poter tenere alto il prezzo del cartellino del numero 87, nella speranza che questa strategia possa ripagarla.