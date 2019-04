© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Derby d'Italia tra Inter e Juventus per Sandro Tonali, centrocampista in forza al Brescia. I nerazzurri per convincere Cellino sono disposti a comprare il classe 2000 in estate lasciandolo un altro anno alle rondinelle, in modo anche da farlo ambientare con la Serie A nel caso in cui il club lombardo raggiunga la promozione. A riportarlo è Tuttosport.